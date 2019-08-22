Минфин выступил за ограничение ценовой преференции при госзакупках отечественных товаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Применение ценовой преференции при госзакупках отечественных товаров должно применяться с ограничениями. Такое мнение высказала ТАСС директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Татьяна Демидова в кулуарах III Санкт-Петербургского межрегионального Форума контрактных отношений.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в июле этого года выступила за применение ценовой преференции при госзакупках всех отечественных товаров.

"Мы тоже за расширение преференций нашим отечественным поставщикам-производителям <…> Расхождения у нас с ФАС только, скажем так, в подходах и объемах, потому что коллеги из ФАС нам предлагали вообще убрать перечень [на который распространяются преференции], и сказать - что на все. Но, к сожалению, мы не можем это поддержать, потому что тогда возникает очень много нюансов и очень много способов ухода из-под этих преференций, потому что сейчас одним из условий является запрет на смешение в предмете закупки, то, на что преференция предоставляется, на что - нет", - сказала она.

Демидова уточнила, что российская экономика и производство выстроены так, что не весь спектр необходимых заказчикам торгов товаров и услуг производятся в стране. "А когда мы все это смешиваем, всегда возникает возможность заказчику злоупотреблять и соединить в объект закупки то, что предоставляется только иностранными компаниями, и добавить чуть-чуть российского, тем самым избежав необходимости предоставления преференций. Поэтому на перспективу, может быть, когда наша экономика производства дойдет до определенного уровня, мы можем к этому вернуться", - объяснила собеседница агентства.

В пресс-службе ФАС отмечали ранее, что на сегодняшний день существуют три основные формы поддержки отечественных товаров, работ и услуг. Во-первых, речь может идти о запрете госзакупок иностранной продукции, который, по мнению ФАС, должен применяться в исключительных случаях, связанных с обороной и безопасностью государства.

Вторая форма поддержки - ограничение закупок иностранной продукции по принципу "третий лишний", что, по сути, является запретом на иностранную продукцию при наличии внутренней конкуренции между как минимум двумя товарами разных российских производителей. Такой подход должен применяться в определенных случаях после анализа рынка, считают в ФАС. Наконец, третьей формой поддержки является ценовая преференция для отечественной продукции, которая должна применяться практически всегда, уверены в ФАС.