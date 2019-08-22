Птицефабрика по Владимире станет крупнейшим в стране производителем мяса утки в 2022 году

ВЛАДИМИР, 22 августа. /ТАСС/. Управляющая компания "Русское поле" инвестирует около 900 млн рублей в создание крупнейшего в стране производства мяса утки мощностью 18 тыс. тонн в год на базе птицефабрики "Центральная" во Владимире. Об этом сообщил в четверг журналистам гендиректор компании Антон Романов.

"Данный проект предполагает реконструкцию существующих 59 цехов на площадке, общий объем инвестиций - порядка 900 млн рублей, и мощность производства планируется на уровне 18 тыс. тонн. <…> Это будет самое крупное предприятие в России по утке, исходя из наших планов", - уточнил Романов, отметив, что выход предприятия на проектную мощность запланирован до конца 2022 года.

По словам гендиректора "Русского поля", в прошлом году объем производства утятины в стране составил около 60 тонн, сейчас он сократился наполовину из-за банкротства предприятий крупного производителя мяса птицы - группы компаний "Евродон".

Ранее птицефабрика "Центральная" занималась производством мяса птицы, однако управляющая компания приняла решение о перепрофилировании предприятия.

Как отметил директор научно-исследовательского центра религиозного питания Алимджан Галеев, продукция будет соответствовать стандартам "Халяль", что позволит поставлять ее в регионы Северного Кавказа. "На Кавказе живет большинство потенциальных потребителей продукции "Халяль", которые делают выбор по религиозным убеждениям. И рынок настолько не насыщен продукцией, что есть возможность развивать ассортимент, в том числе поставляя мясо птицы, и утки, в частности. Мясная продукция - одна из самых востребованных категорий", - отметил он.