Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,04-0,2%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к завершению торгов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,04% - до 2675,13 пункта, индекс РТС увеличился на 0,19% - до 1282,63 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск снизился на 0,07% - до 65,7 рубля, курс евро опустился на 0,17% - до 72,81 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась на 0,85% - до $59,79 за баррель.

"В пятницу на рынке акций может наблюдаться слабая разнонаправленная динамика, к концу дня амплитуда движений биржевых индексов может усилиться. Под занавес российских торгов в США состоится, пожалуй, главное событие недели, а именно - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - На наш взгляд, завтрашнее выступление Пауэлла может добавить пессимизма в рыночные настроения, поскольку мы считаем маловероятным, что глава ФРС укажет определенно на дальнейшее снижение ставок в этом году в соответствии с ожиданиями рынков".

Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи - 2650-2675 пунктов, курс доллара ожидается в пределах 65,5-66,3 рубля, добавляет Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в четверг российский фондовый рынок предпринял попытку продолжить восстановление на негативном внешнем фоне. "Так, продажам в наших акциях способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел в район $60 за баррель, теряя более 0,5%", - отмечает он.

На валютной секции Московской биржи российский рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, указывает Зварич. "В случае сохранения позитивных настроений, поддерживаемых приближением пика налоговых выплат, пара "доллар/рубль" может отступить в диапазон 65-65,5, в котором провела большую часть первой половины августа", - считает аналитик.