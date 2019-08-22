Reuters: Boeing будет наращивать выпуск лайнеров серии 737, если полеты 737 MAX возобновят

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американская компания Boeing планирует увеличить производство самолетов серии 737 до 52 единиц в месяц в феврале 2020 года, если авиарегулятор США разрешит возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, компания наметила увеличить выпуск серии 737 до 52 самолетов ежемесячно в феврале 2020 года в случае получения от Федерального авиационного управления США разрешения возобновить полеты Boeing 737 MAX. Boeing планирует также поднять данный показатель до 57 самолетов в месяц в июне 2020 года.

Компания поделилась такими планами на совещании с представителями около ста заказчиков 30 июля, уточняет газета. Встреча проводилась по интернету.

Как сообщала 13 августа газета The Wall Street Journal, эта американская компания за семь месяцев текущего года поставила заказчикам 258 самолетов, за тот же период 2018 года - 417. Корпорация Airbus поставила за аналогичный период 458 самолетов и по итогам текущего года должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира. При этом Boeing пятый месяц подряд не получал ни одного заказа на Boeing 737 MAX.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года в катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности).

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.