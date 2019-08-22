Эксперты МВФ прибудут в Аргентину на следующей неделе для оценки экономической ситуации

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибудет на следующей неделе в Аргентину для оценки экономической ситуации и процесса реализации соглашения, в соответствии с которым стране был одобрен кредит на $57 млрд. Об этом сообщил в четверг президент республики Маурисио Макри.

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"Фонд приедет на следующей неделе, мы находимся в контакте. [Министр финансов] Эрнан Лакунса работает над этим", - сказал глава государства на конференции в Буэнос-Айресе.

Эксперты МВФ проведут оценку экономической ситуации в Аргентине и прогресса в выполнении соглашения для одобрения нового транша. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд.

В мае 2018 года на фоне резкого падения курса национальной валюты Макри обратился за помощью к МВФ. В июне фонд одобрил предоставление Аргентине $57 млрд по кредитному механизму "стенд-бай". Подписанное соглашение предусматривало проведение ряда реформ, которые были направлены на снижение инфляции и дефицита бюджета.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства было отдано 32,08% голосов.

После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал. Также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.