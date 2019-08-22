Россия будет "активно рассматривать" выпуск облигаций в юанях на Московской бирже

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия будет "активно рассматривать" вопрос о выпуске облигаций в юанях на Московской бирже, говорится в заявлении на сайте Минфина РФ по итогам 8-го Российско-Китайского финансового диалога.

"Российская Федерация будет активно рассматривать вопрос о выпуске на Московской бирже облигаций, номинированных в юанях, в соответствии с российским законодательством. Китай приветствует такое развитие событий и призывает инвесторов в Китае инвестировать в облигации, выпущенные российской стороной, в соответствии с существующей нормативно-правовой базой", - отмечается в заявлении.

Россия уже не первый год планирует выпуск облигаций в юанях, однако по ряду причин размещение приходилось откладывать. Так, в 2016 году готовился пилотный выпуск ОФЗ в юанях на Московской бирже на сумму, эквивалентную $1 млрд, однако размещение пришлось перенести, так как не было получено окончательное согласование властями Китая.

Кроме того, согласно заявлению Минфина РФ, страны будут активно способствовать доступу инвесторов обеих стран на национальные рынки облигаций.

Россия и Китай также намерены развивать сотрудничество между кредитно-рейтинговыми агентствами обеих стран в области методологии кредитного рейтинга, обмена информацией и опытом и разработки продуктов кредитного рейтинга.

Также стороны планируют создать регулярный механизм китайско-российского форума сотрудничества по налоговому администрированию в рамках Китайско-Российского ЭКСПО, направленного на развитие межрегионального сотрудничества и содействие развитию деятельности в рамках проведения годов "Российско-Китайского межрегионального сотрудничества и обмена" в 2018-2019 годах. Предполагается, что форум будет совместно организован региональными налоговыми управлениями обеих сторон и будет проводиться совместно федеральными налоговыми органами и региональными властями.