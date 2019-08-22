Производители консервированной рыбы и кормов для животных получили право на господдержку

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новую редакцию перечня продукции для оказания господдержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции. В перечень вошли консервированная рыба, ракообразные и корма для животных, следует из распоряжения, опубликованного в четверг на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждена новая редакция перечня продукции <...> В частности, перечень дополнен такими видами продукции, как переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски, готовые корма для несельскохозяйственных животных", - говорится в тексте документе.

Государственная поддержка также распространена на производителей продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья собственного производства (стеариновая кислота, животные масла и жиры, ферментные препараты).

В целях развития и государственной поддержки деятельности по заготовке дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, березового сока, лекарственных растений и производства из них пищевой продукции в перечень также включена продукция, выработанная из пищевых лесных ресурсов.

Принятые решения будут способствовать "стимулированию производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности", а также развитию экспорта российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, отмечается в документе.

В соответствии с федеральным законом "О развитии сельского хозяйства" государственная поддержка развития сельского хозяйства, устойчивого развития сельских территорий осуществляется в том числе в виде обеспечения доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, производящих сельхозпродукцию и осуществляющих ее переработку, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, фермерских хозяйств, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся переработкой сельхозпродукции и ее реализацией при условии, что их доля дохода от реализации таких товаров составляет не менее 70% за год.