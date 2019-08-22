Кабмин Украины назначил бизнес-омбудсменом экс-мэра Варшавы Свенчицки

КИЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил назначение бизнес-омбудсменом бывшего мэра Варшавы, депутата Сейма Польши Марчина Свенчицки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства, ссылаясь на соответствующее распоряжение, которое вступает в силу с 12 октября.

Ранее Свенчицки также занимал пост министра международных экономических отношений в правительстве Польши.

В декабре 2014 года правительство назначило бизнес-омбудсменом бывшего комиссара Европейского Союза по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистики, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдаса Шемету. В начале 2019 года Шемета сообщил о том, что не намерен продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.