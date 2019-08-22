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Reuters: в Южном Судане открыли нефтяное месторождение

Это месторождение стало первым, открытым с момента обретения Южным Суданом независимости в 2011 году

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Министр нефти Южного Судана Эвов Дэниел Чуанг объявил об открытии на севере страны нового нефтяного месторождения с извлекаемыми запасами в 5,3 млн баррелей, сообщает в четверг Reuters.

"Производство может начаться на новом месторождении ближе к концу текущего года", - цитирует агентство министра, который был назначен на нынешний пост в минувшем июне. Это месторождение стало первым, открытым с момента обретения Южным Суданом своей независимости в 2011 году.

Нефтяное месторождение находится в историческом регионе Верхний Нил и прилегает к разрабатываемому с 1997 года месторождению Адар-Йейл.

Южный Судан сейчас производит в сутки около 180 тыс. баррелей нефти. Правительство страны планирует к 2020 году довести добычу до 400 тыс. баррелей в сутки.

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