Первый поезд с "детскими купе" отправился из Москвы в Анапу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первый поезд с "детскими купе" №109/110 в четверг отправился с Курского вокзала Москвы в Анапу. Об этом говорится в сообщении Федеральной пассажирской компании (ФПК) ("дочка" РЖД).

На фотографиях, предоставленных пресс-службой ФПК, видно, что интерьер купе разработан специально для проезда в нем маленьких пассажиров. Одна из нижних полок оборудована отстегивающейся сеткой, которая защитит ребенка от падения. Столик превратили в игру-"бродилку". На нем нарисована карта страны, и, кидая кубик, можно по цветным кружкам добраться из Москвы в Анапу, побывав по дороге в Туле, Курске, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Для пассажиров также приготовили конструкторы с большими безопасными для ребенка деталями, игрушки и детские журналы. На стенах со стороны двери нарисованы разноцветные цифры и алфавит, над окном изображены фирменные персонажи РЖД - кошка-проводница Бася и кот-машинист Вася. Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва - Анапа. Всего "детскими купе" оборудованы четыре состава.

Поезд Москва - Анапа станет одиннадцатым по счету на железных дорогах России. В каждом поезде имеется "Библиотека юного путешественника", в которой представлены книги отечественных и зарубежных авторов. Среди них - произведения Агнии Барто, Алексея Толстого, Астрид Линдгрен, Джоан Роулинг, Корнея Чуковского, Марка Твена, других писателей. Книги для передвижной библиотеки предоставляет компания "Читай-город".

В ФПК отметили, что все совершившие путешествие в специально оборудованных вагонах могут оставить свое мнение о новой услуге. По итогам первого месяца перевозок специалисты компании проанализируют отзывы пассажиров и примут решение о том, стоит ли распространить сервис на другие направления.

Поезд 109/110 Москва - Анапа в летний период курсирует ежедневно, зимой - через день. Он отправляется с Курского вокзала Москвы в 23:10 и прибывает в Анапу через 35 часов 55 минут в 11:05. В обратном направлении поезд оправляется в 16:25 и прибывает в столицу через 36 часов 35 минут в 05:00.