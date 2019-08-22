Минтранс углубит увязку маршрута "Европа - Западный Китай" с точками роста в регионах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ дополнительно проработает вопрос синхронизации международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (МТМ ЕЗК) с точками роста в регионах прохождения. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор" по итогам заседания межведомственного координационного совета при Минтрансе РФ по вопросам развития транспортной инфраструктуры на существующих и перспективных автодорогах федерального значения, связанных со строительством ЕЗК.

"По итогам заседания принято решение провести анализ охвата транспортным коридором ("Европа-Западный Китай" - прим. ТАСС) точек экономического роста регионов, а также синхронизировать его с развитием индустриальных и инновационных кластеров и туристических центров. Такая работа будет проведена с участием регионов, по которым проходит маршрут", - говорится в сообщении.

Также в рамках проекта МТМ ЕКЗ будут дополнительно проработаны вопросы повышения транспортной доступности регионов, по которым он проходит, отметили в "Автодоре".

МТМ " Европа- Западный Китай"

Маршрут "Европа - Западный Китай" состоит из трех основных частей. Первый проходит от Санкт-Петербурга до Москвы, включая автомобильные дороги М-11 и Центральную кольцевую автодорогу. Второй участок - скоростная автодорога "Москва - Нижний Новгород - Казань". Она пройдет от Москвы до н.п. Шали (Республика Татарстан). Третий участок пройдет от пересечения со скоростной автодорогой "Москва - Нижний Новгород - Казань" до границы с Казахстаном.

Строительство дорожной инфраструктуры для развития коридора "Европа - Западный Китай" включено в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортнойинфраструктуры" до 2024 года. Общий объем предусмотренных средств 655,1 млрд рублей, из которых 390,4 млрд рублей бюджетные средства. Два основных проекта - строительство 729 км скоростной автотрассы "Москва - Казань" и 70 км автообхода Тольятти с мостом через Волгу.