В России стартуют продажи нового флагмана Samsung Galaxy Note 10

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Продажи нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 10 начинаются в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, количество предзаказов новой модели смартфона в РФ увеличились в 2,7 раза по сравнению с прошлым Note 9.

Предзаказы нового флагмана начались 8 августа по цене 76 990 рублей для Note 10 и 89 990 рублей для Note 10+. По данным Samsung, за 14 дней количество предсказанных смартфонов Note 10 превысило в 2,7 раза число предзаказов Note 9 за аналогичный период и в 3,7 раза - Note 8, рассказали в компании. Больший интерес к модели Note 10 в Samsung связывают с увеличенным количеством доступных моделей и их высокими техническими характеристиками.

"Если раньше потребитель мог приобрести только один размер смартфона, то теперь ему стали доступны две версии - Note 10 и Note 10+. Новинка получила инновационные технологии, в числе которых обновленное электронное перо S Pen с расширенными возможностями и новыми функциями для управления смартфоном на расстоянии. Кроме того, это поддержка улучшенной сверхбыстрой зарядки, заряжающей за 30 минут смартфон для использования на протяжении всего дня", - рассказали в пресс-службе.

По информации компании, большая часть предзаказов (46%) поступила через официальный интернет-магазин Samsung, на втором месте по популярности фирменные магазины Samsung (43%). При этом 11% всех предзаказов в каналах было оформлено по программе Samsung Forward, в рамках которой пользователи могут пользоваться устройствами Samsung Galaxy за небольшую ежемесячную плату с возможностью последующего апгрейда. Также, отметили в компании, популярнее оказалась модель Note 10+ (76% против 24% модели Note 10).

По данным компании МТС (имеет собственную розничную сеть), количество предзаказов на новый Note 10 примерно на 20% больше, чем на предыдущую модель. В группе "М.Видео - Эльдорадо" сообщили ТАСС, что также зафиксировали определенный интерес среди покупателей к новому флагману. "Подписки (покупатель отправляет контакты и говорит о готовности купить устройство) на этот флагман примерно на 20-30% выше, чем годом ранее на ту же модель", - сообщили в пресс-службе ретейлера.