Правительство Эстонии одобрило отказ от обязательной накопительной части пенсии

ТАЛЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Эстонии одобрило в четверг пенсионную реформу, которая позволит жителям страны использовать накопительную часть пенсии в любой момент.

"Правящие партии достигли соглашения о принципах реформы второй пенсионной ступени (обязательная накопительная часть - прим. ТАСС)", - передает слова премьер-министра Юри Ратаса Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

По словам премьера, реформа даст жителям страны свободу выбора относительно его будущей пенсии. "Можно продолжить по-прежнему копить во вторую ступень, - сказал Ратас. - Можно перестать вносить деньги, но оставить собранную ранее сумму до пенсии. Третья возможность - завершить платежи и забрать собранные деньги".

"Изменения дают возможность начать собирать средства в подходящий именно тебе момент, а также выйти из второй ступени и использовать собранные деньги, - добавил министр финансов Мартин Хельме. - Если человек решит забрать средства из второй ступени, у него останется еще одна возможность вновь к ней присоединиться. Если только начавший работать молодой человек, возможно, еще не думает о пенсии и скорее откажется от второй ступени и направит средства на что-то другое, то через 10 лет его мнение вполне может измениться".

Реализация реформы начнется в 2020 году.

Пенсионная система Эстонии состоит из трех ступеней: первая (государственная пенсия) предназначена для обеспечения дохода, гарантирующего минимальный прожиточный уровень, вторая - является обязательной накопительной, третья - добровольной накопительной.