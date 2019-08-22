AFP: Эрдоган пообещал продолжить разведку газа у берегов Кипра

ТАСС, 23 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал в четверг продолжить работы по разведке месторождений газа у берегов Кипра несмотря на санкции, введенные ЕС против Анкары связи с проводимыми ею геологоразведочными работами на шельфе. Об этом он заявил в Анкаре на пресс-конференции, передает агентство Agence France-Presse (AFP).

"ЕС, который объявил, что принял так называемые [ограничительные] меры, <...> наносит вред не нам, а себе", - цитирует агентство слова Эрдогана. "Мы продолжаем геологоразведочные работы и будем делать это с неизменной решимостью", - добавил глава турецкого государства.

На шельфе у берегов Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита" с запасами в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила туда два буровых судна, которые приступили к бурению на шельфе Кипра. Корабли ВМС Турции охраняют скважины и буровые суда.

В заявлении Совета ЕС, распространенном 15 июля в Брюсселе по итогам заседания глав МИД 28 стран сообщества, говорилось, что Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за этого бурения. Совет ЕС решил приостановить переговоры по заключению всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте, а также пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания диалогов высокого уровня между ЕС и Турцией.