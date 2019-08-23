Bloomberg: ФАУ планирует привлечь неопытных пилотов для тестирования нового ПО для 737 MAX

По данным агентства, обучение пилотов на симуляторах должно было начаться в первую неделю сентября, но затем было отложено на неделю

ТАСС, 23 августа. Федеральное авиационное управление (ФАУ) планирует привлечь пилотов с небольшим опытом управления самолетами Boeing 737 MAX для тестирования работы обновленного программного обеспечения для системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в индустрии. Не более года По их данным, эксперты ФАУ хотят понять, смогут ли пилоты с опытом полетов на самолетах семейства 737, не превышающим одного года, а также как минимум однажды управлявших 737 MAX, работать с обновленным ПО для MCAS.

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Отмечается, что обучение пилотов на симуляторах должно было начаться в первую неделю сентября, однако по невыясненным причинам было отложено еще на семь дней. С соответствующей просьбой о предоставлении неопытных пилотов, указывает агентство, ФАУ обратилось к американским авиакомпаниям Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines, которые выступают операторами самолетов 737 MAX. Эксплуатация последних в настоящее время приостановлена во всем мире.

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