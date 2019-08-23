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Трутнев предложил пускать иностранные компании на шельф Арктики через СП с компаниями РФ

Вице-премьер отметил, что "Россия должна быть представлена в шельфовых проектах, этим путем идет весь мир"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Освоение нефтегазовых ресурсов шельфа российской Арктики можно ускорить, если прописать в законодательстве допуск иностранных инвесторов по норвежской модели. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Нам, кроме изменения в законе, ничего для этого не надо. Если мы изменим закон и хотя бы приоткроем калитку с участием российской государственной компании, чтобы все это было под контролем, то только тогда мы получим ответ на вопрос, придут или не придут", - отметил он. В настоящее время право работать на российском шельфе по закону имеют только госкомпании, то есть "Газпром" и "Роснефть".

"Россия должна быть представлена в шельфовых проектах, этим путем идет весь мир. Норвежская модель сегодня считается самой, скажем, продвинутой. Я ее изучал, будучи министром природных ресурсов, она достаточно гибкая. Мы можем улучшить ее прекрасно, но почему бы не взять то, что уже есть", - добавил Трутнев.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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