Южнокорейская SK Telecom стала первым в мире провайдером 5G с числом абонентов более 1 млн

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Южнокорейский мобильный оператор SK Telecom стал первой в мире компанией, чье число абонентов скоростной сети 5G превысило миллион.

"Корея - единственная в мире страна, где имеется все для полноценного функционирования сети 5G: технологии, инфраструктура, услуги и клиенты. SK Telecom может похвастаться тем, что число ее абонентов, использующих 5G, превысило 5 млн", - приводит телеканал YTN заявление исполнительного президента компании Ю Ён Сана.

Он отметил, что количество абонентов в начале этой недели составляло 880 тыс., но всего за два дня выросло на 200 тыс. после того, как во вторник компания начала выдавать оформившим предзаказ клиентам новые смартфоны Samsung Galaxy Note 10, поддерживающие технологию 5G. Свободная продажа этих аппаратов в Южной Корее и еще 70 странах началась в пятницу.