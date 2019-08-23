"Русал" пересмотрел итоги за первое полугодие после публикации данных "Норникеля"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Русал" пересмотрел отчетность за первое полугодие по МСФО после публикации результатов "Норникеля", в котором ему принадлежит 27,8% акций. Как следует из сообщения компании, опубликованного в пятницу на Гонконгской бирже, прибыль "Русала" увеличилась по сравнению с предыдущими данными, сократив разрыв к прибыли годом ранее.

Так, прибыль компании по МСФО за первое полугодие составила $625 млн вместо $558 млн. Таким образом, по отношению к показателю годом ранее прибыль упала на 34%. Прибыль за второй квартал составила $325 млн вместо $285 млн, снизившись год к году на 14%.

Совет директоров En+ Group на заседании 23 августа также обсудит необходимость пересмотра финансовых результатов группы по МСФО за первое полугодие после публикации результатов "Норникелем" за этот же период.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Основные акционеры компании - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет порядка 34,6%) и алюминиевый холдинг "Русал" (27,8%). En+ Group владеет 50,1% "Русала".

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. В 2018 году компания произвела 3,753 млн т алюминия, в первом полугодии 2019 года - 938 тыс. т. Основные акционеры холдинга - En+ с долей 50,1%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 26,5% и дочерняя компания швейцарского трейдера Glencore Amokenga Holdings с долей порядка 6,78%, которые по условиям сделки также отойдут к En+ до конца 2020 года.