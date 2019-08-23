Участники рынка не ждут роста цен на вино из российского винограда выше уровня инфляции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Участники рынка не ждут роста цен на вино из российского винограда выше чем на уровень инфляции, в том числе благодаря хорошему урожаю винограда в стране. Такую точку зрения высказали ТАСС опрошенные эксперты.

"Я, по крайней мере, повышения цен из российского винограда в следующем году в общем-то не ожидаю, но если оно будет, то максимум в пределах инфляции, 5-7%", - считает президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович.

В свою очередь, руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев напомнил, что в 2020 году ожидается увеличение ставок налогообложения на вино, которое может отразиться на конечной стоимости продукта. Рост цен может быть особенно чувствителен в категории массовых вин из российского винограда, однако урожай винограда, более высокий, чем в прошлом году, поможет крупным производителям сгладить это повышение.

"Кроме того, сейчас сложная ситуация потребительская, конкуренция с импортом достаточно высокая, и повысить цену на 30-50 рублей на бутылку в ценовой группе до 500 рублей на полке значит просто отпугнуть покупателей. Крупные производители вина из российского винограда будут стараться эти вещи сглаживать, тем более что единомоментное значимое повышение могут сети не принять", - считает он.

Сами производители также не планируют повышать цену на производимую продукцию. "Повышение цен пока на повестке не стоит. Может быть, мы какие-то отдельные позиции повысим в качестве корректировки, потому что незначительно повысилась стоимость некоторых компонентов, но это не будет заметно на полке", - рассказал президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Представитель компании "Фанагория" также сообщил о том, что производитель не рассматривает возможность увеличения стоимости своей продукции.

Ожидания по урожаю винограда в России

Как отметили в Минсельхозе, пока отечественные аграрии только приступили к сбору винограда. "Минсельхоз России сохраняет ранее озвученный прогноз по урожаю винограда в текущем календарном году на уровне 549 тыс. т против 530 тыс. т годом ранее", - сообщил официальный представитель министерства. Повович добавил, что пока идет уборка винограда, который пойдет на изготовление игристых вин и обычно снимается чуть раньше. Основной этап сбора урожая придется на сентябрь.

В рамках проекта "Винный гид России" эксперты Роскачества провели аудит четырех виноградарских регионов: Крыма, Севастополя, Краснодарского края и Ростовской области. По его итогам эксперты Роскачества отмечают, что климатически этот год сложился для отечественных виноделов достаточно удачно. "Во многих регионах-производителях вина, в том числе на юго-западе Франции, в провинции Шампань, и в отдельных регионах Италии, были достаточно серьезные климатические проблемы, связанные с высокими температурами. У нас же никаких сложностей экстремальных не было, и этот год точно лучше предыдущего, который был экстремально жарким с ранним сбором урожая", - сказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Он добавил, что в этом году даже в традиционно засушливых регионах Крыма было достаточно много влаги для вызревания винограда. По его словам, в некоторых районах России возникали сложности с агротехникой на виноградниках, связанные с большим количеством осадков и производителям приходилось работать со средствами защиты растений, чтобы виноград защитить от разных грибковых заболеваний, но тем не менее, практически все виноградари урожаем довольны как по количеству, так и по качеству. Эксперт добавил, что получение высокого урожая также должно благоприятно сказаться на объемах производства российского вина.

Как сообщил Титов, в этом году "Абрау-Дюрсо" планирует собрать около 7 тыс. т винограда, включая и свою, и покупную продукцию из других хозяйств. "Мы начали собирать виноград 9 августа для изготовления шампанских вин. Уже собрали около 1,5 тыс. т, и все идет достаточно хорошо. Количественно мы сильно не прирастем в этом году, есть план сделать на 1 тыс. тонн больше, но по качеству винограда получается очень неплохой урожай", - сказал он.

"Фанагория" в этом году начала сбор столовых сортов винограда с 24 июля, а сбор технических сортов винограда начался на 15 дней раньше, чем обычно, с 12 августа. Как отметили в компании, с общей площади плодоносящих виноградников в 2,7 тыс. га планируется собрать и переработать 30 тыс. тонн собственного винограда, что на 3,7 тыс. т больше, чем в прошлом году. К уборке урожая также приступила агрофирма "Южная", входящая вместе с "Кубань-Вино" в винную группу компаний "Ариант". В планах компании собрать в этом году более 80 тыс. т винограда с 8,639 тыс. га.