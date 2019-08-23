Движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику до конца года

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года, как и планировалось. Работы идут по графику, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочей поездки в Севастополь.

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По данным "Крымской железной дороги" (КЖД), железнодорожное сообщение должно стартовать 9-10 декабря, продажа билетов - в октябре. 17 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что темпы работ на железнодорожной части моста позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше обозначенного срока.

"Все движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года - это будет сделано", - сказал Дитрих.

Он уточнил, что в пятницу прибыл на полуостров, чтобы "проинспектировать готовность" железной дороги. По словам Дитриха, пока "довольно сложно сказать", кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту.

Обновленный вокзал Севастополя

Дитрих также сообщил, что вокзал Севастополя обновлен "на отлично" и готов к приему поездов. "Сейчас посмотрели вокзал в Севастополе, и могу сказать, что коллеги интенсивно поработали, чтобы вокзал выглядел таким, как сейчас: восстановили помещения, отделку, полностью заменили оконные конструкции, дверные проемы. Вокзал сегодня выглядит, я считаю, на твердую "пятерку" и сегодня уже радует жителей Севастополя, принимает пригородные поезда. Соответственно, все работает", - сказал Дитрих.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что местные власти, в свою очередь, проработают транспортную логистику внутри города, чтобы пассажирам поездов было удобно попадать на вокзал и выезжать с него. В городе рассчитывают, что пассажиропоток на вокзале будет большим.

"Мы посмотрим, чтобы железнодорожный вокзал замыкался с транспортной сетью города: посмотрим дополнительные маршруты, развязки, чтобы, когда пойдут поезда, логистика была отработана. Чтобы люди, приезжая на вокзал, могли спокойно уехать в любую точку Севастополя", - сказал глава города.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами РФ. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему стартовало позже - осенью того же года.

В новость в 8:39 мск внесены изменения - добавлены комментарии об обновленном вокзале Севастополя.