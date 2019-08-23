Три новых рейса откроют до конца 2019 года в международном аэропорту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Новые рейсы на трех направлениях, в том числе на двух международных, будут открыты в международном аэропорту Владивостока до конца 2019 года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"До конца года планируется открытие рейсов на новых направлениях: в китайский город Иу (авиакомпания Qingdao Airlines) и Красноярск (S7 Airlines). Новая для Владивостока авиакомпания Chengdu Airlines дополнит своими рейсами действующее направление Харбин - Владивосток", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В 2019 году из Владивостока уже начали выполняться рейсы на новых направлениях в Тайбэй и Сиань (КНР). Кроме того, на действующих направлениях увеличилось количество перевозчиков за счет авиакомпании Jeju Air, которая запустила рейсы в Муан (Южная Корея), авиакомпании T"Way Air в Сеул (Южная Корея), компании Juneyao Airline в Шанхай (КНР) и S7 Airlines в Якутск.

"Международный аэропорт Владивосток продолжает вести работу по поиску и привлечению новых авиаперевозчиков Китая, Южной Кореи и Японии, как на новые направления, так и на уже существующие", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Владивостока - один из самых современных на Дальнем Востоке - был полностью модернизирован в 2012 году к проходившему в приморской столице саммиту АТЭС.