В Южной Корее началась свободная продажа Galaxy Note 10

СЕУЛ, 23 августа. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Продажи нового смартфона Samsung Galaxy Note 10 начались в пятницу в Республике Корея без ажиотажа. В магазинах дилеров нет большого притока клиентов, передает корреспондент ТАСС из Сеула.

По словам Ким Ан Сана, директора одного из таких центров, большинство желающих приобрести новый смартфон сделали это заранее, воспользовавшись возможностью предзаказа, и уже получили смартфон по почте.

"Возможность предварительного заказа появилась еще 9 августа, а получить оплаченный товар можно было с этого вторника. Оформившие его клиенты получили скидки на подключение и подарки, в том числе смарт-часы Galaxy Watch. Также была возможность выгодно обменять смартфон предыдущего поколения Note 9 на новую модель", - рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Поэтому, по словам директора, начало свободной продажи Note 10 осталось без внимания покупателей. "За первую половину дня мы продали два аппарата, причем приобрели их иностранцы, которые не имели возможности сделать предзаказ", - сказал Ким Ан Сан.

Глобальный старт продаж

Компания Samsung Electronics в пятницу начала продажи своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 10 в 70 странах. С 23 августа смартфон будет доступен в Южной Корее, США, странах Европы, включая Россию, а также в Юго-Восточной Азии. В сентябре этот список будет расширен до 130 стран.

Во вторник корпорация сообщила, что более миллиона южнокорейцев оформили предзаказы на Galaxy Note 10, что в два раза больше, чем на предыдущую модель Note 9, вышедшую в 2018 году.

Стоимость Note 10 с экраном 6,3 дюйма в Южной Корее составляет 1,2 млн вон ($1025), а модели с дисплеем 6,8 дюйма - 1,5 млн вон ($1250). Это вторая модель смартфона Samsung, поддерживающая новый стандарт скоростной передачи данных 5G. В стране им пользуется уже более 2 млн абонентов.

Первые в мире по 5G

В пятницу президент южнокорейского мобильного оператора SK Telecom Ю Ён Сан сообщил, что число абонентов его компании, пользующихся 5G, превысило 1 млн. "Корея - единственная в мире страна, где имеется все для полноценного функционирования сети 5G - технологии, инфраструктура, услуги и клиенты. SK Telecom может похвастаться тем, что число ее абонентов, использующих 5G, превысило 1 млн", - сказал он.

Ю Ён Сан отметил, что число абонентов в начале этой недели составляло 880 тыс., но всего за два дня выросло на 200 тысяч после того, как во вторник компания начала выдавать оформившим предзаказ клиентам Samsung Galaxy Note 10.