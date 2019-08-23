Дитрих: вопрос о выделении авиакомпании "Победа" из "Аэрофлота" пока не рассматривается

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Вопрос о выделении лоукостера "Победа" из группы "Аэрофлот" пока не рассматривается, такие предложения должны быть проработаны, сообщил в пятницу ТАСС глава Минтранса РФ и председатель совета директоров "Аэрофлота" Евгений Дитрих.

Как сообщал в августе РБК, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию "Победа", входящую в группу "Аэрофлот", для развития внутрироссийских перевозок и поддержки конкуренции между перевозчиками на рынке. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху. Позже замруководителя ФАС Александр Редько говорил, что "Победа" должна развивать сеть полетов по России или выйти из группы "Аэрофлот".

"Как и всякая идея, она должна быть проработана, чтобы понять, зачем нам это нужно. Если нам коллеги подскажут детально о своих творческих мыслях, мы обдумаем, но сегодня "Победа" задумывалась как лоукостер, она закрывает свой пассажирский сегмент у "Аэрофлота", и пока выделять мы ее не планируем", - сказал Дитрих.

По информации РБК, в письме Артемьев отмечал, что "Победа" активно развивает международные направления, доля которых у компании превысила долю внутрироссийских перелетов, а также в отдельных случаях сокращает или отменяет полеты на внутренних маршрутах. Глава антимонопольного ведомства предположил, что эти действия могут быть направлены на сокращение конкуренции с другими авиакомпаниями группы "Аэрофлот".

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Помимо "Победы", в группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Аврора".