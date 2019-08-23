Первый дополнительный авиарейс прибыл из Москвы в Южно-Сахалинск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Первый из трех дополнительных самолетов, которые осуществят перевозки пассажиров между Сахалином и Москвой, в пятницу приземлился в Сахалинском международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово), сообщила пресс-служба правительства региона.

В начале августа временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко по просьбам местных жителей дал поручение организовать дополнительные авиарейсы между Москвой и Южно-Сахалинском. Островитяне пожаловались на нехватку приемлемых по ценам билетов, из-за которой они не могут вернуться из отпусков. Было запланировано пустить три дополнительных самолета иркутской авиакомпании "ИрАэро" - два в августе и один в сентябре.

"В аэропорту Южно-Сахалинска сегодня приземлился первый из трех запланированных самолетов", - говорится в сообщении. Билеты на дополнительные рейсы продавались по субсидированным тарифам. Перелет в одну сторону обошелся в 13,2 тыс. рублей, туда и обратно - в 22 тыс. рублей.

Следующие дополнительные рейсы запланированы на 29 августа и 5 сентября. По информации правительства региона, даты были выбраны не случайно: именно в этот период островитяне массово возвращаются из отпусков.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска, первый дополнительный самолет прибыл на остров с полной загрузкой - 371 пассажир.

Сейчас полеты между Москвой и Южно-Сахалинском дважды в день выполняет авиакомпания "Россия" на самолете Boeing 777-300.