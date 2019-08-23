FT: Брюссель намерен создать европейский индустриальный фонд в €100 млрд

ТАСС, 23 августа. Евросоюз планирует создать европейский фонд в €100 млрд с целью вложения средств в стратегические отрасли, в которых сообщество отстает от глобальных конкурентов. Об этом сообщает в пятницу британская газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с соответствующими документами ЕС.

Так называемый Европейский фонд будущего (European Future Fund), согласно планам Брюсселя, будет финансироваться странами-членами для инвестирования в ведущие промышленные группы и компании, способные конкурировать, в частности, с такими корпорациями, как Google и Apple, а также Alibaba, крупнейшей в мире площадкой для интернет-торговли.

Формирование подобного фонда, как отмечает издание, стало бы ответом на призывы Франции и Германии "создать такие инструменты наступательной промышленной политики", которые защитили бы европейский бизнес от недобросовестной конкуренции, связанной в том числе с субсидиями.

Авторы проекта указывают также на то, что компании за пределами ЕС "обладают беспрецедентными финансовыми средствами, что способно нанести сокрушительный удар по инновационной динамике ЕС и промышленному положению сообщества в определенных секторах". Речь идет прежде всего о таких заокеанских технологических гигантах, как Google, Apple, Facebook и Amazon, а также китайских Baidu, Alibaba и Tencent, диктующих условия в глобальной цифровой индустрии.

"В Европе таких компаний нет, - констатируется в документах ЕС. - Это создает риск для экономического роста, рабочих мест и влияния Европы в ключевых стратегических секторах".