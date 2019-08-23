СМИ: крупнейшая офисная сделка Москвы может сорваться после гибели мецената Абрамова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сделка по покупке правительством Москвы части делового квартала "Верейская плаза" у компании Plaza Development, владельцем которой являлся погибший основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов, оказалась под вопросом, пишет в пятницу газета "Ведомости".

По данным "Ведомостей", Абрамов, погибший в результате катастрофы вертолета 20 августа близ греческого острова Порос, давал личные гарантии правительству Москвы, что комплекс будет полностью готов к сентябрю. Кто теперь возьмет на себя его обязательства, непонятно, поэтому сделка может сорваться, пишет издание со ссылкой на источник.

По данным газеты, изначально речь шла о покупке около 20 тыс. кв. м в четвертой очереди бизнес-центра, расположенного на западе города, рядом с Аминьевским шоссе, но в последний момент стороны договорились уже о 32 тыс. кв. м. Общая площадь здания составляет 50 тыс. кв. м.

Площади бизнес-центра Москва планировала передать в безвозмездное пользование судам общей юрисдикции, отмечается в материале газеты. Сделку планировалось закрыть в сентябре 2019 года, когда суды уже должны были переехать в здание "Верейской плазы", рассказали собеседники "Ведомостей". По словам источников газеты, ремонт в бизнес-центре почти закончен, часть сотрудников судов уже переехала в здание. В мэрии Москвы "Ведомостям" рассказали, что проект будет доведен до конца.

Если сделка между Plaza Development и правительством Москвы состоится, то станет крупнейшей на рынке офисов в 2019 году, пишет газета. По оценке управляющего партнера ILM Андрея Лукашева, рыночная стоимость такой недвижимости составляет 3,8 млрд рублей. По данным директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игоря Рогановича - 3,2-3,8 млрд руб. Такие цифры экспертов названы в материале газеты.

О Михаиле Абрамове

Бизнесмен Михаил Абрамов родился в Москве 12 октября 1963 года в Москве в семье врачей.

С первой половины 2000-х годов Абрамов занимался коллекционированием предметов византийского и древнерусского искусства. В 2006 году преобразовал частную коллекцию в общедоступный Музей русской иконы. С 2011 года музей работает на Гончарной улице в Москве, юридически он существует как благотворительный фонд "Частный музей русской иконы". Его музей - единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.

В 2018 году газета "Ведомости" со ссылкой на источники называла Михаила Абрамова владельцем группы компаний Plaza Development, открывшей в Москве ряд бизнес-центров: "Верейская плаза", "Магистраль плаза", "Омега плаза", "Барклай плаза", West Park и другие, а также мебельный центр Roomer.