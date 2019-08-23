Авиарейсы из Саратова в Дубай запустят с 7 ноября

САРАТОВ, 23 августа. /ТАСС/. Самолеты из саратовского аэропорта Гагарин, который открылся 20 августа, начнут летать в Дубай с 7 ноября. Как сообщает в пятницу пресс-служба оператора "Аэропорты регионов", новый авиаузел Саратова позволил авиакомпаниям выполнять рейсы более чем на 20% дешевле, чем в старый аэропорт.

"С 7 ноября в расписании Саратова появится прямой еженедельный рейс в Дубай", - говорится в сообщении.

Ранее из Саратова не было прямых рейсов в ОАЭ. Выполнять перелеты будет авиакомпания Royal Flight. В летнюю программу 2020 года планируется запустить не менее трех еженедельных рейсов в Анталью (Турция) на Boeing 737-800 и открыть рейсы в Салоники (Греция).

По данным компании, планируется расширение географии полетов и по России, "ведутся активные переговоры с авиакомпаниями по открытию новых региональных маршрутов".

"Новый аэропорт Саратова позволил <…> авиакомпаниям выполнять рейсы на среднемагистральных самолетах более чем на 20% дешевле, чем на региональных самолетах в старый аэропорт. Также необходимо отметить существенное снижение стоимости топлива: в новом аэропорту тонна авиатоплива стоит на 24% дешевле, чем в старом. Все это, а также приход новых перевозчиков создает условия для развития конкуренции, которая придаст импульс дальнейшему развитию авиаперевозок в Саратовской области, снижению стоимости авиабилетов и существенному росту пассажиропотока", - отмечает пресс-служба.

Гагарин - второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Его построили в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства. Проектом предусмотрена пропускная способность 1 млн пассажиров в год.