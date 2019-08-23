ЦБ сообщил о снижении максимальной ставки по рублевым вкладам в топ-10 банках России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде августа 2019 года снизилась до 6,80%, говорится в сообщении Банка России.

В первой декаде августа ставка находилась на уровне 6,82%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.