"Ведомости": мексиканская компания Interjet продает самолеты SSJ100

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мексиканская компания Interjet продает российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Компания является последней эксплуатирующей этот тип судов зарубежным авиаперевозчиком. Парк Interjet этих самолетов составляет 22 единицы.

Данные о количестве судов, которые решит продать перевозчик рознятся. По словам одних собеседников издания, может быть продан только 21 самолет, поскольку один был поврежден в аэропорту. Один опрошенный газетой утверждает, что Interjet хочет продать только 14 судов, а семь оставить, также есть информация о том, что компания продаст столько, сколько сможет. При этом, источники "Ведомостей" сообщают, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производитель самолетов этого типа) помогает авиакомпании в поиске покупателей.

Причина такого решения - тяжелое финансовое состояние, говорится в публикации.

В публикации отмечается, что только шесть SSJ100 из парка Interjet продолжают полеты. Остальные не летают от более года до нескольких месяцев.

Interjet хотела бы выручить за лайнеры по $16-17 млн, пишет издание.

Близкий к ОАК человек утверждает, что ГТЛК рассматривала возможность приобретения самолетов. Однако представитель ГТЛК сообщил газете, что на данный момент компания не готова оценить возможности такой сделки, "должны быть изучены активы точки зрения технического состояния и потенциального лизингополучателя".

Российские авиаперевозчики эксплуатируют 102 SSJ100. К выпуску планируется еще около 20 единиц.

Один из собеседников газеты отмечает, что Interjet "принимали неверные решения, из-за их отношения к техническому состоянию самолетов имиджевые потери несет ГСС".

По словам представителя ГСС, на интенсивности эксплуатации SSJ100 Interjet сказался результат различных факторов, в том числе и экономическая ситуация в транспортной отрасли. Он добавляет, что с авиакомпанией проводится работа, сформирован пакет предложений по улучшению показателей самолетов SSJ100 в ее парке.