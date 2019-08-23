В Госдуму внесен проект об освобождении от НДФЛ от продажи энергии с ВИЭ-станций до 15 кВт

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий физлица от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученные в результате продажи излишков электроэнергии, произведенной на собственных электростанциях малой мощности на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Соответствующий законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, подготовленный Минфином, был одобрен правительством на заседании 15 августа. Отмечается, что документ разработан в соответствии с планом мероприятий по стимулированию развития микрогенерации в России.

Под определение микрогенерации попадают ВИЭ-проекты с установленной мощностью до 15 кВт, которые используются потребителем для производства электроэнергии для собственных бытовых и производственных нужд. Предполагается, что потребитель сможет продавать излишки произведенной электроэнергии в сеть.

На заседании правительства РФ, прошедшем 15 августа, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планируется освободить доходы россиян от продажи электроэнергии, произведенной на "зеленых" станциях мощностью до 15 кВт, от НДФЛ до 2029 г. По его словам, если приборы вырабатывают больше, чем нужно владельцу, то лишнее можно будет продать в общую сеть. После принятия закона доходы от таких продаж не будут облагаться НДФЛ до 1 января 2029 года, пояснял он.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак также ранее выступал за поддержку микрогенерации до 15 кВт на основе ВИЭ. Отмечалось, что это создаст нормативную базу для использования в индивидуальных домах электроэнергии, получаемой от солнечной или ветряной генерации.