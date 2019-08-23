AliExpress разрешил россиянам возвращать часть товаров без объяснения причин

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. AliExpress запустил для россиян возможность возвращать некоторые виды товаров из Китая обратно продавцу в течение двух недель после доставки, не объясняя причину отказа от покупки. Об этом говорится в сообщении компании.

На начальном этапе безусловный возврат будет действовать для 10 млн наиболее популярных товаров. Позже планируется распространить его практически на весь ассортимент, включая ноутбуки, планшеты, одежду, обувь. Ограничений по стоимости для возврата товаров нет. При этом нельзя будет вернуть нижнее белье, пошитые на заказ свадебные платья, смартфоны и электронные компоненты.

До этого вернуть товар можно было только в случае его явного несоответствия характеристикам, заявленным при покупке. При этом необходимо было вступить в диалог с продавцом и согласовать возврат, а обратная пересылка оплачивалась покупателем.

Теперь для отправки товара обратно необходимо открыть "спор" (диалоговое окно с продавцом) через службу поддержки платформы, получить специальный код, а затем предъявить его в отделении "Почты России". Деньги вернутся на счет покупателя, при этом срок возврата зависит от банка-эмитента карты. В AliExpress рассчитывают, что он не будет превышать 21 день.

"По подсчетам аналитиков, около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата, или же они опасаются делать более дорогие покупки, чем привыкли. Теперь мы снимем барьер", - прокомментировал генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй, слова которого приводит пресс-служба.

Наибольшим спросом на AliExpress у покупателей из России пользуются одежда и электроника, отметили в компании.