В Дагестане намерены создать 140 пунктов по сбору вторсырья

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают частично решить проблему раздельного сбора мусора за счет установки пунктов по сбору вторичного сырья. На территории республики планируется установить в общей сложности 140 таких пунктов, сообщил в пятницу ТАСС министр природных ресурсов и экологии Набиюла Карачаев.

В августе в Махачкале был установлен первый пункт по сбору использованной бумаги, стекла и пластика. Сообщалось, что количество таких пунктов будет увеличено.

"В Махачкале надо 70 киосков (пунктов приема вторсырья - прим. ТАСС). В городе 722 тыс. человек официально проживает, на каждые 10 тыс. человек [один пункт] - получается 70. Учитывая, что в Дагестане 3 млн человек проживает, мы думаем, что еще 70 киосков мы установим по всей республике. Я считаю, этого достаточно будет, потребность мы закроем", - сказал Карачаев.

По его словам, в настоящее время частные предприятия в Дагестане перерабатывают отходы стекла, пластика, картона, а также использованные жестяные банки. В ближайшее время частные инвесторы планируют реализовать проект по переработке полиэтилена. "В час 500 кг полиэтилена будет перерабатывать. Региональный оператор уже сейчас собирает полиэтиленовые пакеты, их тоже пускаем на переработку", - сказал министр, добавив, что утилизация использованных полиэтиленовых пакетов долгое время была серьезной проблемой для республики.

По данным министра, стоимость установки одного пункта приема вторсырья - около 200 тыс. рублей, проект реализуется за счет средств региональных операторов по обращению с отходами, однако республиканские власти готовы оказать поддержку в его реализации.

"Зачем миллиард денег тратить на мусоросортировочный завод, когда можно 70 киосков установить по 200 тыс. рублей, и за 14 млн рублей можно решить проблему миллионного города", - сказал Карачаев.

По словам собеседника агентства, власти не оставят эту ситуацию без контроля и планируют показать пример всей России, что можно идти по этому пути.