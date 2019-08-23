В "Яндекс.Такси" протестировали подачу в зоны с ограниченной остановкой на Новом Арбате

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" протестировал в Москве функцию, не позволяющую пользователю вызвать машину в место, где запрещена остановка у обочины. Сейчас в компании ищут различные варианты подачи авто в зоны с ограниченной остановкой, сообщили ТАСС в пресс-службе.

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Ранее пользователи сервиса обратили внимание на то, что не могут заказать такси на Новом Арбате в Москве. В компании подтвердили, что проводили тестирование новой функции.

"В этой зоне на Новом Арбате запрещена остановка автомобилей, включая такси. Установленные в этой зоне камеры фиксируют как нарушения даже 10-секундные остановки. Поэтому мы протестировали технологию, которая предлагала пользователям, вызывающим машину на Новый Арбат, ближайшую точку с разрешенной остановкой для посадки и высадки пассажиров", - рассказали в компании.

В "Яндекс.Такси" также отметили, что сейчас тестирование приостановлено, в компании "рассматривают разные варианты решения, которое позволит водителям и пассажиром находить друг друга в зонах, где остановка такси ограничена".

"Ситуация с остановками в центре много обсуждалась этим летом. Таксопарки начали диалог в комитете по транспорту Московской торгово-промышленной палаты, мы их поддержали. Насколько нам известно, также обсуждались специальные условия работы таксистов в зонах ограничений", - добавили в пресс-службе "Яндекс.Такси".