"Группа ГАЗ" может сократить рабочую неделю до четырех дней

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Группа ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года может перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за санкций и ухудшения ситуации на рынке LCV (легкие коммерческие автомобили), сообщил ТАСС представитель компании.

"Ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами, и последствия от ограничений производственной деятельности "Группы ГАЗ" в связи с санкциями США могут привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы. Это превентивная мера - при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятия продолжат работать в обычном режиме. В случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств", - сказал представитель предприятия.

По его словам, сотрудники уже уведомлены о возможном переходе предприятий на четырехдневную рабочую неделю. Как сообщили в издании" Коммерсантъ", в связи с этим их ожидает сокращение заработной платы.

С целью снижения влияния негативных экономических факторов "Группа ГАЗ" реализует программу сокращения затрат, которая включает оптимизацию производственных процессов и логистики, уменьшение оборотного капитала, а также внедряет программы стимулирования спроса, отметил представитель группы.

Он напомнил, что за семь месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей сократился на 8%, по итогам этого года падение может усилиться до 15%. "На рынок коммерческого транспорта негативно влияют макроэкономические факторы - высокие ставки по кредитам, сокращение федеральных программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек и др. Все это негативно сказывается на покупательной способности, происходит спад инвестиционной и операционной активности малого и среднего бизнеса, которые являются основными потребителями коммерческого транспорта", - считает представитель группы.

"Группа ГАЗ"

Олег Дерипаска, владеющий контрольным пакетом акций "Группы ГАЗ" (65,56%), ранее заявил о возможном банкротстве и национализации "Группы ГАЗ" из-за санкций США, которые должны были вступить в силу в июле, позже срок был перенесен до 8 ноября. Бизнесмен уверен, что в этом случае у компании нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.

После заявления Дерипаски "Группа ГАЗ" попросила выделить ей 29,5 млрд рублей господдержки. Компания видит риски того, что во втором полугодии действие санкций США приведет к снижению производства на 40%, что в совокупности с растущей нагрузкой на оборотный капитал лишит компанию возможности обслуживать кредитный портфель. В "Группе ГАЗ" также поясняли, что речь идет не о прямой финансовой господдержке. Компания предлагала направить большую часть средств на поддержку госпотребителей техники группы, другую часть - на субсидирование процентной ставки по кредитам.