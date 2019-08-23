Сбербанк подал кассационную жалобу на аннулирование сделок с "Сухим"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы кассационную жалобу на решение об аннулировании заключенных в 2013-2014 годах сделок поставочного валютного опциона, по которым "Авиационная холдинговая компания "Сухой" должна была выплатить банку 13,5 млрд рублей.

Кассационная жалоба от Сбербанка поступила в суд первой инстанции 21 августа, следует из картотеки арбитражных дел.

В сентябре 2016 года прокуратура Москвы в интересах Росимущества обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сбербанку и Авиационной холдинговой компании "Сухой", в котором потребовала аннулировать сделки поставочного валютного опциона, заключенные в 2013-2014 годах. Согласно условиям сделки, холдинг должен получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. При этом "Сухой" должен был продать валюту, если курс доллара превысит барьер в 37-40 рублей за $1. В 2014 году рубль резко ослабел и "Сухому" пришлось исполнять опцион. Таким образом, исполнение опциона могло повлиять на способность компании расплачиваться по обязательствам.

Сумма займов в рублях, которые относились к опционам, на конец декабря 2013 года достигла 13,47 млрд рублей.

В апреле этого года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск московской прокуратуры, расторгнув сделку "Сухого" и Сбербанка. В июле этого года Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Сбербанка на решение суда первой инстанции.