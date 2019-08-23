Цифровые подстанции портфельной компании "Роснано" будут продавать на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Компания "Профотек" (входит в портфель Роснано), специализирующаяся на производстве оптических трансформаторов тока и напряжения для современной электроэнергетики, заключила дистрибьюторское соглашение с Nano Imports General Traiding (ОАЭ) для продвижения своей продукции на рынки стран Ближнего Востока. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Роснано.

"АО "Профотек" и Nano Imports General Traiding (ОАЭ) заключили дистрибьюторское соглашение. В рамках соглашения запланировано продвижение продукции "Профотек" и создание комплексных решений по технологии "цифровая подстанция" для потребителей на территории Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Продукция компании "Профотек" - оптические трансформаторы тока и напряжения - является источником первичных цифровых измерений, открывающим дорогу к цифровизации в энергетике, ключом к построению цифровых подстанций. Создание цифровых подстанций является главным и наиболее перспективным трендом в современной электроэнергетике.

Соглашение между компаниями заключено на три года с возможностью дальнейшего продления. Стороны планируют сертифицировать продукцию "Профотек" для стран Ближнего Востока, а также наладить инжиниринг цифровых решений и организовать центр по сервисному обслуживанию.

"Профотек" - единственное в мире предприятие полного цикла на рынке цифровых измерительных приборов. Компания владеет технологией создания уникального магнитно-чувствительного оптического волокна, осуществляет разработку, производство и эксплуатационное обслуживание электронных трансформаторов тока и напряжения. Решения "Профотека" применяются на объектах энергоснабжения на территории России и Швейцарии, служат эталоном при испытаниях классических трансформаторов в лаборатории КЕМА (Голландия).

Nano Imports General Trading и Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано" в августе уже заключили соглашение о продвижении российской продукции нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов в страны Персидского залива.