"Гражданские самолеты Сухого" опровергли отказ Interjet от SSJ-100

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мексиканская авиакомпания Interjet, оперирующая 22 российскими лайнерами Sukhoi Superjet 100, не планирует отказываться от этого типа самолетов и возвращать их производителю. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылки на источники написала, что Interjet - единственный иностранный эксплуатант российского самолета - планирует продать SSJ-100. По данным издания, мексиканская компания может продать или 21 самолет, или 14, или "столько, сколько получится". Причиной такого решения газета назвала тяжелое финансовое состояние перевозчика.

"Речь не идет об отказе от самолетов SSJ-100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании", - сказал представитель ГСС.

"Изменение интенсивности эксплуатации самолетов SSJ-100 в мексиканской Interjet - результат различных факторов, включая экономическую ситуацию в транспортной отрасли страны. Производитель SSJ-100 и партнеры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ-100 в парке мексиканского перевозчика", - добавил собеседник агентства.

Источник ТАСС, близкий к Interjet, добавил, что в числе прочих вариантов оптимизации флота мексиканской компании также рассматривается передача SSJ-100 в "мокрый лизинг" (вместе с экипажем и обслуживающим персоналом) стороннему перевозчику.