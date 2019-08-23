Эксперты ВШЭ считают вероятным спад в экономике РФ из-за снижения производственных заказов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Спад в экономике России в ближайшие месяцы представляется наиболее вероятным сценарием, его причиной может стать сокращение новых заказов на производство продукции. Об этом говорится в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном НИУ ВШЭ.

"В целом, судя по динамике Сводного опережающего индекса (СОИ), в перспективе ближайших месяцев спад экономики, хотя и не представляется неизбежным, выглядит все более вероятным. Наибольший риск в российской экономике по-прежнему связан со значительным (если судить об этом по предпринимательским опросам) снижением новых заказов на производство продукции, за которым стоит застаревшая слабость внутреннего спроса. Это заметно увеличивает вероятность негативных сценариев", - отмечается в бюллетене.

По данным ВШЭ, в июле 2019 года СОИ снова оказался в отрицательной области (-2,0%). Эксперты считают, что главными причинами этого, как и в предыдущие месяцы, было сокращение новых заказов на производство промышленной продукции, а также значительное падение нефтяных цен.

"Единственным показателем, внесшим в июле заметный положительный вклад в динамику СОИ, была динамика фондового рынка, однако здесь приходится констатировать наличие "эффекта базы", - говорится в документе.

Однако эксперты считают, что говорить о неизбежности экономического спада пока рано.

"Говорить о неизбежности спада сейчас еще преждевременно: в середине 2012 г. СОИ опускался еще ниже, но рецессии тогда не было, дело ограничилось стагнацией. Тем не менее, каких-либо сдвигов в лучшую сторону динамика СОИ явно не предвещает", - подчеркивается в документе.