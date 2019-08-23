Минфин в течение месяца внесет в кабмин доработанный законопроект о защите инвестиций

КЫЗЫЛ, 23 августа. /ТАСС/. Минфин в течение месяца внесет в правительство доработанный законопроект о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас уже есть согласие в экономическом блоке правительства, осталось урегулировать разногласия по ряду других ведомств. По нашим планам, мы должны внести этот законопроект в правительство в течение месяца и в осеннюю сессию рассмотреть в Государственной думе. Законопроект первоочередной, его ждут инвесторы, в том числе и те, которые работают в регионе. Поэтому мы считаем, что это одна из важных инвестиционно-значимых структурных инициатив правительства. Будем делать все необходимое для его ускорения", - отметил Силуанов.

Отвечая на вопрос, может ли закон о СЗПК вступить в силу до начала следующего года, первый вице-премьер сказал: "В наших планах именно такие сроки установлены".

В конце июля источник в аппарате правительства РФ сообщил журналистам, что законопроект пока не согласован всеми заинтересованными ведомствами, к тому же его необходимо увязать с принятым законом о СПИК 2.0. Законопроект, подготовленный Минфином, был внесен в правительство в середине апреля, но затем был отправлен на доработку. Предполагалось, что СЗПК должен стать законом об инвестициях, который даст бизнесу преференции взамен на вложения в экономику.