Песков уверен, что cамолеты SSJ 100 со временем будут становиться все лучше

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российские самолеты SSJ-100 по мере их все более активного производства и более широкой эксплуатации будут становиться все лучше. Такое мнение выразил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта машина все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями, крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие авиакомпании также летают на этих машинах, - подчеркнул он. - По мере того, как этих машин будет становиться больше, будут улучшаться все их параметры и характеристики, это совершенно очевидный факт".

В ответ на вопрос, не стали ли планы мексиканской авиакомпании Interjet продать имеющиеся у нее SSJ 100 ударом по имиджу российского авиапрома, Песков заявил: "Мы не стали бы делать такие выводы".