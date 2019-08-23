Первый шоу-рум Aurus открылся в "Москва-Сити"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/.Первый шоу-рум российской марки автомобилей представительского класса Aurus открылся в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити", передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

В мероприятии приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

"В ближайшие годы мы планируем наращивать производство и расширять модельный ряд. К линейке седанов и лимузинов добавится внедорожник SUV, в том числе и с гибридным двигателем. Кроме того, автомобили бренда после старта серийного производства начнут поставляться за рубеж - в первую очередь в Европу и арабские страны", - сказал Мантуров.

По словам министра, в 2020 году производство будет готово выпустить не более 200 автомобилей в зависимости от комплектации. Часть из них будет задействована в тестовых испытаниях, часть - предоставлена правительству РФ, остальные поступят в свободную продажу.

"С начала 2020 года серийное производство будет развернуто на мощностях завода Sollers в Елабуге, что позволит увеличить количество выпускаемых автомобилей до 5 тыс. в год", - отметил Ширинов.

Aurus - российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

В новость были внесены изменения - (12:59 мск) - добавлены подробности.