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Россия еще на год продлила режим уничтожения санкционных товаров

Ограничения распространяются на Украину, США, Австралию, Канаду и ряд европейских стран
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия еще на год - до 31 декабря 2020 года - продлила действие правил уничтожения санкционной продукции. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Сейчас ограничения также распространяются на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты, ввезенные незаконным образом, уничтожаются. Россельхознадзор за время действия продэмбарго уничтожил более 32 тыс. тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства.

Теги
АвстралияАлбанияУкраинаКанадаСШАЧерногорияИсландияЛихтенштейнНорвегияРоссияЗапреты на ввоз продуктов в РФОтветные санкции РФ
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