Россия еще на год продлила режим уничтожения санкционных товаров

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия еще на год - до 31 декабря 2020 года - продлила действие правил уничтожения санкционной продукции. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Сейчас ограничения также распространяются на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

С 2015 года попавшие под ограничительные меры продукты, ввезенные незаконным образом, уничтожаются. Россельхознадзор за время действия продэмбарго уничтожил более 32 тыс. тонн незаконно ввезенной продукции растительного происхождения и животноводства.