Coca-Cola реализует в Татарстане проект по раздельному сбору мусора

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Система Coca-Cola запустит в Казани программу по раздельному сбору мусора, которая включает себя просветительские инициативы и поставку специальных контейнеров. Соответствующее соглашение Республика Татарстан и международная компания подписали в пятницу на чемпионате мира WorldSkills-2019.

"Документ предполагает, что Казань станет первым городом в России, где будет применяться концепция Zero Waste City в рамках глобальной стратегии Coca-Cola "Мир без отходов". Данная концепция включает в себя цикл просветительских и инфраструктурных городских решений, обеспечивающих сбор и переработку 100% эквивалента отходов потребительской полимерной упаковки от реализуемой продукции Coca-Cola. Для этого компания предоставит необходимое количество контейнеров", - сообщила пресс-служба президента Татарстана.

Согласно документу, совместными усилиями в школах Казани планируется провести экологические уроки, квесты "Разделяй с нами" для студентов и цикл экологических мероприятий для жителей города.

Система Coca-Cola в России объединяет ООО "Кока-Кола Софт Дринк Консалтинг" и Coca-Cola HBC Россия, это один из лидеров в производстве безалкогольных напитков и один из крупнейших инвесторов в российскую экономику.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания проходят по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.