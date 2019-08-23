Мультимодальными маршрутами ФПК в январе-июле воспользовались более 37,5 тыс. пассажиров

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Мультимодальными маршрутами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") в январе-июле 2019 года воспользовались более 37,5 тыс. пассажиров, следует из сообщения РЖД.

Мультимодальные перевозки - это перевозка пассажиров на поезде и автобусе. Рейсы поездов и автобусов состыкованы по времени отправления и прибытия.

В настоящее время сеть подобных маршрутов расширяется. В июле были запущены маршруты: Москва - Нижний Новгород - Арзамас, Москва - Нижний Новгород - Чебоксары и Москва - Нижний Новгород - Городец. Также подобные перевозки доступны на направлениях: Москва -

Старый Оскол - Валуйки, Екатеринбург - Серов - Бокситы, Москва - Ярославль - Вологда, Санкт-Петербург - Ярославль - Кострома, Белгород - Россошь - Адлер/Кисловодск, Москва - Арзамас - Дивеево.