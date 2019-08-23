AliExpress заинтересована в увеличении числа торговых компаний из России на своей площадке

ХАНЧЖОУ /Китай/, 23 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. AliExpress надеется на значительное увеличение числа российских торговых компаний на своей площадке. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор AliExpress Ван Минцян в штаб-квартире компании Alibaba в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян).

"С этого года, а точнее уже с прошлого года, мы начали открывать площадку AliExpress для местного среднего и малого бизнеса [российского]. В настоящее время уже по меньшей мере несколько сотен предприятий вышли на нашу площадку. В будущем мы надеемся, что несколько десятков тысяч местных российских торговых компаний войдет на площадку AliExpress", - сказал он.

Ван Минцян также выразил надежду на то, что работа AliExpress на этом направлении действительно поможет российским предпринимателям, малому и среднему бизнесу, а также в какой-то степени позволит решить вопросы, связанные с трудоустройством. В качестве примера он привел работу площадки Taobao в Китае, на которой зарегистрировано порядка 1 млн торговых компаний. Этот ресурс, сообщил он, позволил обеспечить работой порядка 10 млн человек.

"В этой связи мы надеемся, что наш проект сможет послужить российскому обществу. С одной стороны - это возможности для малого и среднего бизнеса, с другой - решение некоторых вопросов, связанных с трудоустройством в России", - указал он.

Гендиректор компании выразил уверенность в том, что развитие данного проекта позволит малым и средним предприятиям более успешно реализовывать свою продукцию через AliExpress не только в России, но и на рынках других стран. "Надеемся, что этот проект позволит реализовывать большие объемы российских товаров на рынках по всему миру", - сказал Ван Минцян.

Программа для малого и среднего бизнеса

В июле этого года AliExpress объявила о запуске в России программы по работе с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей. На первом этапе будут доступны товары из категории различного сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада, и одежда, - всего несколько десятков тысяч наиболее популярных товарных наименований. Для оптовых клиентов также будет доступен ассортимент, исходя из специфики региона или особенностей торговой сети.

В компании рассчитывают, что в течение первого года доля продаж по такой модели может составить около 10% в обороте российского бизнеса платформы.

СП в России

Проект "AliExpress Россия" стал первым в мире примером интеграции социальных сетей и площадок электронной торговли, отметил Ван Минцян.

"Мы являемся крупнейшей электронной площадкой в России, а Mail.ru представляет крупнейшие в стране социальные сети, такие как "ВКонтакте" и "Одноклассники". На самом деле, впервые в мире такие интернет-услуги, как социальные сети и электронная коммерция, были интегрированы. Впервые появилась такая возможность", - сказал гендиректор платформы.

Даже в Китае, признался он, пока нет возможности в полной мере интегрировать сервисы двух крупнейших игроков в сфере социальных сетей и электронной торговли. Речь идет о Tengxun и Alibaba. В других странах отметил он, также не наблюдается такого масштабного как в России взаимодействия между социальными сетями и площадками электронной торговли. "Это взаимодействие позволит огромному числу пользователей социальных сетей с большим удобством напрямую приобретать различные товары через AliExpress. Это огромный шанс", - полагает Ван Минцян.

Отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что акционеры совместного предприятия "AliExpress Россия" - "Мегафон", РФПИ, Mail.ru Group и Alibaba - намерены вывести СП на IPO, Ван Минцян указал на то, что данный вопрос относится к стратегии долгосрочного развития совместного предприятия.

"На нынешнем этапе нам пока сложно объявить о подобных планах. Могу сказать лишь, то что сейчас совместное предприятие работает над тем, чтобы предоставлять качественные услуги российским клиентам. Полагаем, что только при качественном обслуживании клиентов у продавцов на нашей платформе будет хорошее будущее. Поэтому нам сложно пока напрямую говорить о таких вопросах, как IPO", - сказал он.

В июне этого года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru Group подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия "AliExpress Россия". СП было создано для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ. Доля "Мегафона" в AliExpress Россия составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru Group - 15%. Alibaba Group инвестирует $100 млн и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.

Россия сохраняет позицию крупнейшего рынка

Россия выступает крупнейшим и одним из наиболее стремительно развивающихся рынков для электронной торговой площадки AliExpress, сообщил Ван Минцян.

"Россия выступает крупнейшим рынком для AliExpress как с точки зрения объемов сделок и количества заказов, так и числа клиентов. Развитие идет очень быстрыми темпами", - сообщил он, уточнив, что такая ситуация сохраняется уже несколько лет после того, как в 2013-2014 годах Россия стала крупнейшим рынком для этой китайской торговой платформы.

По его словам, с 2016 года AliExpress начала расширять сферу своей деятельности, в том числе и в России. "В настоящее время мы не только продвигаем китайские товары в России. Мы также закупаем некоторые российские товары и российские бренды для продажи российским потребителям. Мы также предоставляем сопутствующие услуги, включая складирование и логистику", - сказал гендиректор, добавив, что с 2018 года AliExpress также активно работает в ряде стран над продвижением не только китайских товаров, но и продукции местных производителей, предоставляя им площадку для реализации их как внутри страны, так и на зарубежных рынках.

В этой связи Ван Минцян выделил четыре основных направления для компании: Россию, Турцию, Испанию и Италию. "В настоящее время у нас уже есть несколько сотен российских продавцов, которые могут реализовывать продукцию через AliExpress как в России, так в других странах", - сообщил он.

В качестве одной из причин успеха на российском рынке Ван Минцян назвал географическую близость двух стран, а также высокую покупательскую способность населения. Кроме того, отметил он, в разных регионах РФ наблюдается высокий спрос на товары из Китая. "Спрос потребителей очень важен", - указал он. Успешной операционной деятельности в России, полагает гендиректор, способствуют и установившиеся на уровне правительств двух стран и отдельных компаний хорошие отношения сотрудничества.

По словам Ван Минцяна, созданная в 2010 году AliExpress изначально была ориентирована на трансграничную электронную торговлю и продажу в другие страны китайских товаров. В настоящее время, сообщил он, площадка работает уже более чем в 200 странах и регионах мира и предоставляет сервисы на 18 языках. К концу прошлого года, сообщил он, общее число зарегистрированных продавцов на AliExpress по всему миру достигло 150 млн.