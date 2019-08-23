Группа авиакомпаний "Волга-Днепр" планирует реструктуризацию бизнеса

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Группа авиакомпаний "Волга-Днепр" приняла решение провести реструктуризацию бизнеса из-за сокращения рынка грузовых аиаперевозок, говорится в сообщении группы.

"Совет директоров принял решение о запуске плана реструктуризации, направленного на повышение качества, сокращение расходов и развитие продуктовой специализации", - отмечается в пресс-релизе.

Такое решение принято в связи с тем, что прибыльность авиакомпаний, входящих в группу, сократилась из-за снижения объемов мирового рынка грузовых перевозок, избытка провозных емкостей и операционных проблем, пояснил перевозчик.

Председатель совета директоров группы Сергей Шкляник выразил уверенность, что принимаемые компанией меры "позволят вернуться к стратегии роста уже в этом году".

В группу "Волга-Днепр", которая является крупнейшим авиационным грузоперевозчиком в России, входят три авиакомпании - "ЭйрБриджКарго", "Волга-Днепр" и "Атран". За шесть месяцев 2019 года грузооборот авиакомпаний группы сократился на 6% до 2,59 млрд тк-м, что на 20% ниже ожиданий и бюджетных показателей.