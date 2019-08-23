Мантуров: внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Внедорожник Aurus Komendant будет представлен на Московском автосалоне в 2020 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В следующем году, когда будет проходить Московский автосалон, мы презентуем эту модификацию (внедорожник Aurus - прим. ТАСС) широкой аудитории. Начиная с 2021 года, он будет производится серийно", - сказал министр.

В конце апреля Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. По оценкам российских маркетологов, внедорожник Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке, отмечали в министерстве.

23 августа в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити" открылась галерея Aurus, где был представлен Aurus Senat Sedan.