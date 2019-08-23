{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мантуров: внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году

По оценкам российских маркетологов, он станет самой востребованной моделью на внутреннем рынке
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Внедорожник Aurus Komendant будет представлен на Московском автосалоне в 2020 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В следующем году, когда будет проходить Московский автосалон, мы презентуем эту модификацию (внедорожник Aurus - прим. ТАСС) широкой аудитории. Начиная с 2021 года, он будет производится серийно", - сказал министр.

В конце апреля Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. По оценкам российских маркетологов, внедорожник Aurus Komendant станет наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке, отмечали в министерстве.

23 августа в башне "IQ-квартал" на территории "Москва-Сити" открылась галерея Aurus, где был представлен Aurus Senat Sedan.

Теги
Мантуров, Денис Валентинович
Медведев: возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен снизить зарплаты
В случае перехода на четырехдневную рабочую неделю необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя, отметил премьер
Читать полностью