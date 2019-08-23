Источник: производитель SSJ-100 и партнеры ищут способы реструктуризации долгов Interjet

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), выпускающая авиалайнер Sukhoi Superjet 100, вместе с французскими партнерами вырабатывает решения по реструктуризации долгов мексиканского перевозчика Interjet, который оперирует 22 самолетами российского производства. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник, знакомый с планами мексиканской авиакомпании.

Ранее в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что Interjet - единственный иностранный эксплуатант российского самолета - планирует продать часть своих лайнеров. По данным разных источников издания, перевозчик может продать или 21 самолет, или 14, или "столько, сколько получится". Причиной такого решения газета назвала тяжелое финансовое состояние перевозчика.

По данным источника ТАСС, Interjet планирует оставить в парке семь самолетов, предполагается ремаркетинг еще 14.

"Вместе с тем ГСС с французскими партнерами вырабатывают решения для реструктуризации долгов Interjet перед поставщиками и улучшения показателей налета парка, который останется в авиакомпании", - сказал он.

Как сообщили в пятницу ТАСС в ГСС, мексиканская авиакомпания не планирует отказываться от этого типа самолетов и возвращать их производителю. Источник ТАСС ранее сообщал, что в числе прочих вариантов оптимизации флота перевозчика рассматривается передача SSJ-100 в "мокрый лизинг" (вместе с экипажем и обслуживающим персоналом) сторонней компании.

Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". Коммерческая эксплуатация началась в 2011 году. Самолет оснащается двигателями SaM-146, которые производит российско-французский концерн PowerJet.