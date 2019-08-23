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Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублей

Соответствующий приказ подписал первый замминистра труда и социальной зашиты Алексей Вовченко
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минтруд России установил величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года в размере 11 тыс. 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован в пятницу на портале нормативно-правовой информации.

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения 11 тыс. 185 рублей, для трудоспособного населения - 12 тыс. 130 рублей, для пенсионеров - 9 тыс. 236 рублей, для детей - 11 тыс. 4 рубля", - говориться в приказе, подписанном первым заместителем министра труда и социальной зашиты Алексеем Вовченко.

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