Порт Янпу на Хайнане к 2035 году станет ключевым пунктом контейнерных перевозок в Азии

ХАЙКОУ /Китай/, 23 августа. /ТАСС/. Китайские власти к 2035 году превратят портовый город Янпу на северо-западе острова Хайнань в ключевой пункт по распределению потока товаров из различных регионов КНР в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Как говорится в опубликованном "Всеобъемлющем плане по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР, проект направлен на ускорение и повышение эффективности региональных и глобальных торгово-экономических проектов, на предоставление передовых таможенно-логистических услуг.

Новая зона будет представлять собой уникальную трансграничную ось. Она соединит приграничные с Россией, Казахстаном и Монголией северные регионы Китая с южной частью страны, обеспечив им выход к территории стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Благодаря этому и путем поэтапного упрощения таможенного режима административно-территориальные единицы КНР с относительно низким валовым региональным продуктом, например Гуанси-Чжуанский автономный район, окажутся вовлеченными в глобальный товарооборот.

Свободный порт Янпу в этом коридоре будет играть важную роль. В 2020 году объем перевозок грузов через него превысит 1 млн стандартных контейнеров и в дальнейшем будет постоянно увеличиваться. Уже к 2025 году он сможет превратиться в региональный транспортный узел. Тогда через порт будет транспортироваться до 5 млн контейнеров в год, в то время как портовая зона Бэйбувань, отделяемая от него проливом, сможет пропускать до 10 млн контейнеров. Это позволит разгрузить порты Шанхая и Шэньчжэня на которые сейчас приходится основная перевалка грузов, отправляемых в страны Юго-Восточной Азии.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании экспериментальной зоны свободной торговли и особой экономической зоны Хайнань. Она позволит вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить инновационную базу, за счет которой курортная провинция будет постоянно преображаться. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой.